Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Эфиопии

Фото: 123RF/cylonphoto

Специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0, которое произошло на территории Эфиопии. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр землетрясения был зарегистрирован в 84 километрах к северо-востоку от города Назрет, в котором проживают порядка 300 тысяч человек. Очаг толчков залегал на глубине 10 километров.

На момент публикации сообщений о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

Накануне подземные толчки магнитудой 5,8 были зафиксированы возле берегов Аляски. Эпицентр землетрясения находился в 154 километрах к юго-западу от города Акхиок на острове Кадьяк.

Ранее сообщалось, что угроза цунами, извержения вулкана, а также подземных толчков может быть объявлена в Турции после землетрясений в Эгейском море. Сейсмическая активность наблюдалась в районе моря между островами Санторини и Аморгос.