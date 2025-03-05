Путин заявил, что РФ поможет Абхазии с гуманитарными поставками электричества

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Россия поможет Абхазии с гуманитарными поставками электричества. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с избранным президентом республики Бадрой Гунбой, передает RT.

По словам Гунбы, объем гуманитарного перетока электроэнергии почти исчерпан, в связи с чем он попросил поддержки до окончания энергодефицита примерно в середине апреля.

"Хорошо, все сделаем", – ответил на просьбу российский лидер.

Ранее глава республики сказал, что благодаря поддержке Путина Абхазия может развиваться и выстраивать отношения с Россией. По его словам, поддержка российской стороны всегда была последовательной.

В конце 2024 года Абхазия запросила у РФ бесплатные поставки электроэнергии в 2025-м. При этом все технические процедуры по данному вопросу с абхазской стороны были выполнены. При этом в начале февраля 2025 года Россия заявила о готовности возобновить поставки электроэнергии в республику. Глава Минэнерго РФ Евгений Грабчак указывал, что жители Абхазии не должны страдать от дефицита.