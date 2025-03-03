МИД РФ заявил, что Москва продолжит поддерживать нацбезопасность Сухума

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Россия продолжит оказывать поддержку Абхазии в сфере национальной безопасности, международных связей и социально-экономических вопросах. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Дипломат отметила, что новым властям Абхазии предстоит решить масштабные задачи по успешному развитию республики во всех сферах. В связи с этим Москва продолжит многопланово содействовать Сухуму в различных направлениях.

"Важную роль в этом процессе призвана сыграть реализация комплекса соответствующих российско-абхазских договоренностей", – говорится в публикации на сайте МИД.

2 марта в Абхазии завершились президентские выборы, на которых победу одержал Бадра Гунба. Политик уже приступил к исполнению обязанностей президента до своей инаугурации. Он отметил, что готов включить в свою команду представителей оппозиции для совместной реализации поставленных задач.

В свою очередь, его оппонент на выборах председатель оппозиционной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба заявил, что станет оспаривать результаты голосования и готов оказать поддержку избранному президенту, если тот хочет стать настоящим лидером нации.

Ранее заместитель председателя российского правительства Александр Новак заявил, что Россия и Абхазия намерены пересмотреть свое инвестиционное соглашение. Также Гунба заверил, что республика продолжит обеспечивать условия для привлечения инвестиций из России. Соглашение должно учитывать интересы как граждан, так и бизнес-сообществ, добавил политик.