Минэнерго РФ заявило о готовности возобновить поставки электричества в Абхазию

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Россия готова завтра же возобновить поставки электроэнергии в Абхазию. Об этом заявил заместитель главы Минэнерго РФ Евгений Грабчак на встрече с абхазским политическим деятелем Бадрой Гунбой, передает РИА Новости.

Как отметил замминистра энергетики России, жители республики не должны страдать от дефицита электроэнергии, поэтому Москва готова обсудить все аспекты развития электроэнергетического комплекса Абхазии.

Гунба в ходе встречи поблагодарил российскую сторону за поддержку в виде гуманитарного перетока электроэнергии. По его словам, это позволило облегчить ситуацию для жителей Абхазии.

"Мы знаем, что эти объемы перетока, которые были предоставлены нашей стране, фактически находятся на исходе. Учитывая непростую ситуацию, я обращаюсь к вам, к нашим российским коллегам, поддержать дополнительным объемом перетока для обеспечения бесперебойной электроэнергией нашей страны", – сказал Гунба, выразив надежду, что республика сможет реализовать поставку электроэнергии гражданам.

В конце прошлого года Абхазия запросила у России бесплатные поставки электроэнергии в 2025 году. Как сообщал исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба, все технические процедуры по этому вопросу с абхазской стороны были выполнены.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия обязательно ответит на просьбу Абхазии о гуманитарной поставке электроэнергии. По его словам, республика является родной для российской стороны.

