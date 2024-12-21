В Кремле пообещали ответить на запрос Абхазии о поставке электроэнергии

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Россия обязательно ответит на просьбу Абхазии о гуманитарной поставке электроэнергии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он указал на то, что Абхазии является родной для России страной. Кроме того, по его словам, российская сторона признает этот регион государством.

"Мы желаем им стабильности и процветания и счастья. Естественно, вместе с нами", – подытожил он.

Ранее на всей территории Абхазии произошло отключение электроснабжения. Страна осталась без света после того, как Ингурская ГЭС остановила работу из-за критически низкого уровня воды в водохранилище.

Кроме того, в республике закрывались школы и детские сады из-за энергодефицита. По словам исполняющего обязанности премьер-министра страны Валерия Бганбы, ситуация с энергообеспечением в Абхазии ухудшилась.

В связи с этим исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта страны Джансух Нанба запросил у России бесплатные поставки электроэнергии в следующем году. Он напомнил, что Абхазия еще в октябре попросила у России бесплатный переток электроэнергии на 2025 год в размере 327 миллионов киловатт-часов.

По его словам, все технические процедуры по этому вопросу с абхазской стороны выполнены, однако подтверждение от России пока не получено. В данный момент поставки электроэнергии идут по предоплате в рамках контракта, который действителен до 31 декабря этого года, пояснила член правления "Интер РАО" Александра Панина.

