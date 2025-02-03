Посольство РФ связалось с МЧС Абхазии по делу пропавшего туриста

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Российское посольство в Сухуме связалось с МЧС Абхазии по поводу пропавшего в окрестностях озера Рица российского туриста Алексея Берестенева, сообщает РИА Новости.

Как рассказали в диппредставительстве, 38-летний житель Тюменской области исчез 2 февраля в Рицинском парке. МЧС республики продолжает его поиски.

При этом родственники россиянина в посольство не обращались, добавили в консульстве.

В прошлом году группа альпинистов пропала на горе Дхаулагири в Непале. Россияне отправились на восхождение примерно в 06:00. В последний раз они выходили на связь в 11:00, после чего связь с ними была потеряна.

Позже спасатели обнаружили тела погибших на высоте 7 100 метров. Российское посольство в Непале подтвердило информацию об их гибели. По мнению спасателей, альпинисты могли сорваться с высоты 7 600 метров. Спустя время стало известно, что они поднимались на восьмитысячник без кислорода.

