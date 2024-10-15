Туристическая группа попала под камнепад на Алтае

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Зарегистрированная группа туристов в составе из 12 человек попала под камнепад на Алтае, в результате чего погибла 18-летняя девушка. Об этом заявила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел 14 октября в районе устья реки Кысхыштубег Улаганского района, а на следующий день на место происшествия отправилась группа спасателей в составе девяти человек и двух единиц техники для эвакуации туристов.

В результате камнепада пострадали два человека, один погиб. При этом 14 октября удалось эвакуировать одну из пострадавших, которая шла самостоятельно с другими членами группы навстречу специалистам МЧС. Девушку привезли в Акташскую больницу с травмами головы.

Ранее группа альпинистов пропала на горе Дхаулагири в Непале. Россияне отправились на восхождение примерно в 06:00. В последний раз они выходили на связь в 11:00, после чего связь с ними была потеряна.

Позже спасатели обнаружили тела погибших на высоте 7 100 метров. Российское посольство в Непале подтвердило информацию об их гибели. По мнению спасателей, альпинисты могли сорваться с высоты 7 600 метров. Спустя время стало известно, что они поднимались на восьмитысячник без кислорода.

