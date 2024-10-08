Сорвавшиеся с горы в Непале россияне поднимались на восьмитысячник без кислорода

Фото: 123RF/prudek

Альпинисты из России, которые сорвались с горы в Непале, поднимались на восьмитысячник без кислорода, сообщила пресс-служба Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области.

О пропаже пяти российских альпинистов, в том числе Дмитрия Шпилевого, возглавлявшего Федерацию альпинизма и скалолазания Архангельской области с 2015 года, и Михаила Носенко, который был старшим тренером по альпинизму, стало известно 6 октября. По словам организатора экспедиции Пембы Джангбы Шерпы, связь с группой была потеряна после того, как она вышла на штурм из высотного лагеря около 06:00.

8 октября проводивший поисковую операцию директор компании Heli Everest Мингма Шерпа сообщил о найденных на высоте 7 100 метров телах пяти россиян. Шерпа предположил, что альпинисты сорвались с высоты 7 600 метров.

Гибель альпинистов подтвердило посольство России в Непале. Сейчас дипломаты продолжают поддерживать связь с координаторами поисково-спасательных мероприятий и непальскими властями.

В свою очередь, архангельские альпинисты открыли сбор средств на вывоз тел россиян.