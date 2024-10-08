Архангельские альпинисты начали сбор средств для вывоза тел погибших в Непале товарищей

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Альпинисты, товарищи которых погибли при восхождении на гору Дхаулагири в Непале, открыли сбор средств на вывоз их тел, рассказал в беседе с РИА Новости вице-президент федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Дмитрий Чернышев.

Необходимость забрать погибших в кратчайшие сроки объясняется тем, что они могут быть засыпаны лавинами, пояснил он. Чернышев обратил внимание, что решение о начале сбора средств было принято в связи с тем, что вертолетная компания запросила "гигантскую сумму" за вывоз тел альпинистов.

Он также отметил, что поддерживает контакт с теми альпинистами, которые остались в базовом лагере. По словам собеседника агентства, фотографии с места, где лежат тела, были сделаны в результате облета вертолета. Они находятся на высоте около 6 тысяч метров.

В состав группы входили два альпиниста из Архангельской области – Дмитрий Шпилевой, который является президентом региональной федерации, и Михаил Носенко, подчеркнул Чернышев.

О пропаже пяти альпинистов стало известно 6 октября. По словам организатора экспедиции Пембы Джангбы Шерпы, связь с группой была потеряна после того, как она вышла на штурм из высотного лагеря около 06:00 утра. После этого россияне более суток не выходили на связь.

Позже спасатели нашли их тела. Информацию об их смерти подтвердило посольство России в Непале. Дипломаты продолжают поддерживать связь с координаторами поисково-спасательных мероприятий и непальскими властями.