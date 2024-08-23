Федерация альпинизма России подтвердила гибель Нилова в Пакистане

Фото: alpfederation.ru

Федерация альпинизма России (ФАР) подтвердила гибель российского альпиниста Сергея Нилова во время экспедиции на гору Гашербрум IV в Пакистане. Об этом говорится на сайте ФАР.

"К сожалению, экспедиция закончилась трагически. В результате нее погиб один из сильнейших альпинистов страны – дважды обладатель главной международной награды в альпинизме Piolets d’Or (2012, 2016) и четырехкратный обладатель ключевой награды года в современном российском альпинизме – Золотой ледоруб России", – говорится в сообщении.

Федерация выразила глубочайшие соболезнования семье Сергея Нилова, подчеркнув, что об утрате скорбит вся российская альпинистская общественность. Мировое альпинистское сообщество, которое все дни спасательной операции было на связи с федерацией, также выражает соболезнования.

В ФАР напомнили, что поиски Нилова прекратились, поскольку после обрушения серака был сильный снегопад, и попытки сделать облет не принесли результатов.

Других участников экспедиции – Сергея и Михаила Мироновых – доставили в госпиталь в Скарду. Они находятся в благополучном состоянии без серьезных последствий после трехдневного нахождения на ледопаде.

Альпинист Нилов пропал без вести во время поисковой операции на горе Гашербрум IV на севере Пакистана. Нилов состоял в команде альпинистов из России, которые отправились на Гашербрум IV, чтобы достать тело Дмитрия Головченко, пропавшего на той же горе в 2023 году.

Россиянин пропал без вести после обвала ледяной массы 17 августа. В результате произошедшего еще двое участников экспедиции получили травмы.