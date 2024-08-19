Российский альпинист пропал без вести в горах Пакистана

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Российский альпинист Сергей Нилов пропал без вести во время поисковой операции на горе Гашербрум IV на севере Пакистана. Об этом сообщает издание The Tribune Express со ссылкой на секретаря Альпийской группы Пакистана Каррара Хайдри.

Нилов состоял в команде альпинистов из России, которые отправились на Гашербрум IV, чтобы достать тело альпиниста Дмитрия Головченко, пропавшего на той же горе в 2023 году.

Отмечается, что Нилов пропал без вести после обвала ледяной массы 17 августа. В результате произошедшего еще двое участников экспедиции – Сергей и Михаил Мироновы – получили травмы.

По словам Хайдри, спасательная операция будет начата, как только позволят погодные условия.

В июле два альпиниста замерзли насмерть на "ледниковом плато" Арарата во время спуска. Их тела нашли на высоте 4,9 километра. Они добрались до вершины, после чего начали спускаться по северной стороне горы. Когда группа попала в метель, участники восхождения Дилек Гекбулак и Мухаммед Халим Далгин пропали без вести.

Примерно в те же дни стало известно о туристической группе из Долгопрудного в составе 12 человек, которая пропала в Алагирском районе Северной Осетии. На помощь туристам немедленно отправили две группы спасателей.