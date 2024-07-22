В Северной Осетии пропали 12 туристов

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Туристическая группа из Долгопрудного в составе 12 человек, среди которых 10 детей в возрасте от 14 до 17 лет, пропали в Алагирском районе Северной Осетии. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС по республике.

Тургруппа была зарегистрирована в МЧС России и вышла на маршрут 20 июля. Сейчас на помощь туристам отправились две группы спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС РФ из 8 специалистов и 2 единицы техники.

Ранее на "ледниковом плато" Арарата во время спуска насмерть замерзли два альпиниста. Их тела нашли на высоте 4,9 километра. Они добрались до вершины утром 20 июля, после чего начали спускаться по северной стороне горы. Когда группа попала в метель, участники восхождения Дилек Гекбулак и Мухаммед Халим Далгин пропали без вести.

До этого спасатели также нашли на Эльбрусе двух потерявшихся туристов из Москвы. Альпинисты находились на высоте 5 тысяч метров. Речь шла о незарегистрированной группе из двух человек.



