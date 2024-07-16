В Калининградской области нашли пенсионерку, которая неделю провела в лесу

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Калининградской области обнаружили 79-летнюю женщину, которая провела в лесу около недели, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

По данным ведомства, вечером 10 июля женщина позвонила соседке и попросила о помощи. Она с 40-летним сыном заблудились в лесу у поселка Ельники. В экстренные службы о происшествии сообщили лишь на следующий день. Поиски не прерывались в течение шести дней.

Утром 16 июля грибник случайно нашел пожилую женщину в тяжелом состоянии у Правдинского полигона. Мужчина сразу позвонил спасателям. Прибывшие сотрудники МЧС России оказали женщине первую помощь и на носилках доставили к машине скорой помощи.

Поиски сына пострадавшей продолжаются. По словам женщины, они разминулись, когда тот пошел за водой. Она уточнила, что мимо проходили и другие грибники, но у нее не было сил просить помощи.

До этого сотрудники полиции в Приморье нашли семилетнюю девочку, которая потерялась в лесу и находилась там всю ночь.

Как рассказала мать девочка, ребенок ушел из дома и не вернулся. Поисками пропавшей занимались сотрудники МЧС, ФСБ и других ведомств. Девочка была найдена только утром 14 октября. Она рассказала, что во время прогулки заметила собаку и пошла за ней в лес, после чего потерялась.