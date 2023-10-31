Пять туристов пропали во время сплава на Урале

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Группа из пяти туристов пропала во время сплава по реке Вижай на Урале. Правоохранители вместе со спасателями организовали поиски. О происшествии рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Была договоренность, что 30 октября в 10:00 они встретятся в поселке Вижай с организатором перевозок туристов, но к назначенному времени они не явились", – передает РИА Новости его слова.

По информации правоохранителей, пропавшими числятся 35-летний руководитель коммерческого предприятия из Березовского по фамилии Чурай и четыре логиста из того же города – 32-летний Ходжаев, 31-летний Габдлахатов и 35-летние Минилбаев и Пинженин.

У следствия есть несколько версий произошедшего. Например, группа могла задержаться из-за обмеления реки Вижай и изменения погодных условий. Также не исключается, что мужчинам пришлось преодолевать отдельные участки пешком.

Ранее группа туристов из 20 человек, которая не была зарегистрирована в МЧС, потерялась при спуске с Софийских озер в поселок Архыз Зеленчукского района Республики Карачаево-Черкесия. Позже 12 человек спасатели обнаружили на спуске, вторая группа не выходила на связь. Группа туристов из Краснодарского края в скором времени была обнаружена у Софийских водопадов. По информации спасателей, обошлось без пострадавших.



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