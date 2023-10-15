Российская альпинистка Оленева погибла при падении в расщелину в Непале

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Российская альпинистка Надежда Оленева, которая накануне упала в расщелину при восхождении на пик Дхаулагири в Непале, погибла. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главного тренера сборной РФ по альпинизму Павла Шабалина.

"Констатировали, что смерть, она погибла", – рассказал он.

Тело спортсменки обнаружили на склоне. Сейчас спасатели рассматривают варианты его подъема. Одним из способов видят эвакуацию тела погибшей с помощью вертолета.

В свою очередь, подруга альпинистки Елена Кобелева сообщила, что предположить причину ее падения достаточно сложно. Она уточнила, что Оленева была ответственным человеком и не пошла бы в горы, если бы чувствовала себя неуверенной.

"Она очень осознанный человек, поэтому мне с ней безопасно было всегда лазить и куда мы вместе только не ползали", – сообщила Кобелева.

О падении девушки ранее сообщили СМИ. Позже информацию подтвердили в российском посольстве в Непале. Экспедиция была организована министерством спорта и Федерацией альпинизма РФ.

