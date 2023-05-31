При восхождении на Эверест в этом сезоне погибли 12 альпинистов

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В этом сезоне во время восхождения на самую высокую вершину мира Эверест погибли 12 альпинистов. Еще пятеро пропали без вести, сообщает газета The Guardian.

По информации издания, в последнее время неопытным стали чаще давать разрешение на восхождение. В результате этот сезон стал одним из худших за всю историю наблюдений. Газета сравнивает его с 2014 годом, когда на Эвересте за год погибли 17 человек.

В среднем каждый год свои жизни на вершине теряют от 5 до 10 человек, но в последнее время эта цифра растет.

"Характер восхождений изменился, раньше это были опытные альпинисты, а теперь много начинающих, которые хотят взобраться на вершину Эвереста", – сказал президент Национальной ассоциации горных гидов Непала Анг Норбу Шерпа.

По его словам, несмотря на большое количество смертельных случаев, число желающих подняться на гору только растет. В этом году правительство Непала выдало 479 разрешений на восхождение – самое большое число за всю историю.

23 мая стало известно о пропаже шести туристов из Белоруссии, которые выдвинулись на западный склон Эльбруса. В подразделениях МЧС России группа не была зарегистрирована.

Для поиска туристов привлекли вертолет Ми-8 и беспилотник, а также группу из более 80 человек и 24 единицы техники. Наземные спасатели продолжили поиск пропавших с раннего утра и вышли под нижние ночевки у вершины горы Утюг, где обследовали территорию.