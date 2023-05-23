Спасатели приступили к поискам альпинистов из Белоруссии на западном склоне Эльбруса

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Группа альпинистов из Белоруссии пропала на западном склоне Эльбруса. Спасатели приступили к поискам. Об этом сообщается в телеграм-канале главного управления МЧС РФ по Карачаево-Черкесской Республики.

"В 09:20 по московскому времени во вторник поступила информация, что в Карачаевском районе, на западном склоне горы Эльбрус пропала группа туристов из шести человек из Белоруссии. В подразделениях МЧС России группа не была зарегистрирована", – сообщается в публикации.

Девять спасателей Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС отправились на поиски. В настоящее время решается вопрос о том, чтобы задействовать вертолет Ми-8.

Ранее в Карачаево-Черкесии спасатели эвакуировали с канатной дороги 36 человек.

До этого на Сахалине нашли трех жителей Углегорска, которые потерялись в районе мыса Ламанон. В поисковой операции был задействован вертолет. Никто из потерявшихся людей не пострадал.

