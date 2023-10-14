Российская альпинистка упала в расщелину при восхождении в Непале

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Российская альпинистка Надежда Оленева пропала без вести. Она сорвалась в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале, сообщает Himalayan Times.

"Она упала в расщелину примерно с высоты 6 680 метров", – говорится в сообщении.

Посол РФ в Непале Алексей Новиков подтвердил информацию. По его словам, диппредставительство принимает участие в поисках многократной чемпионки РФ по альпинизму. Как уточнил дипломат, утром 15 октября планируется направить поисково-спасательный вертолет на место, где пропала спортсменка.

"Наша спортсменка принимала участие в организованной Министерством спорта РФ и Федерацией альпинизма РФ экспедиции на гору Даулагири, высота которой 8 167 метров", – цитирует его ТАСС.

Новиков добавил, что посольство готово оказать любую помощь.

Ранее сообщалось, что вечером 29 июня группа туристов из 20 человек, не зарегистрировавшаяся в МЧС, потерялась при спуске с Софийских озер в поселок Архыз Зеленчукского района Республики Карачаево-Черкесия. Позже группу из 12 человек спасатели обнаружили на спуске, вторая группа не выходила на связь. Группа туристов из Краснодарского края в скором времени была обнаружена у Софийских водопадов, никто не пострадал.

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