ТАСС: обнаружено тело третьего погибшего при прорыве дамбы в Карелии

Фото: ТАСС/МЧС России

Обнаружено тело третьего погибшего при прорыве временной дамбы на Беломорканале в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Собеседник агентства уточнил, что поисковые работы завершены. В пресс-службе республиканского главка МЧС РФ подтвердили факт обнаружения тела женщины. Ее нашли на береговой линии за населенным пунктом Кочкома.

Размыв временной перемычки на Беломорско-Балтийском канале произошел 29 июля между 10-м и 11-м шлюзами, недалеко от поселка Надвоицы. Тогда сообщалось о 10 пострадавших и 1 погибшем. Позже спасатели нашли тела еще двух погибших.

По версии следствия, прорыв дамбы случился в ходе проведения ремонтных работ. В результате произошел неконтролируемый сброс воды на близлежащие населенные пункты. По данным СМИ, вода разрушила 13 домов.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных и иных работ.