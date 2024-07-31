ТАСС: обнаружено тело третьего погибшего при прорыве дамбы в Карелии

31 июля, 11:04Происшествия
Фото: ТАСС/МЧС России
Обнаружено тело третьего погибшего при прорыве временной дамбы на Беломорканале в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
Собеседник агентства уточнил, что поисковые работы завершены. В пресс-службе республиканского главка МЧС РФ подтвердили факт обнаружения тела женщины. Ее нашли на береговой линии за населенным пунктом Кочкома.
Размыв временной перемычки на Беломорско-Балтийском канале произошел 29 июля между 10-м и 11-м шлюзами, недалеко от поселка Надвоицы. Тогда сообщалось о 10 пострадавших и 1 погибшем. Позже спасатели нашли тела еще двух погибших.
По версии следствия, прорыв дамбы случился в ходе проведения ремонтных работ. В результате произошел неконтролируемый сброс воды на близлежащие населенные пункты. По данным СМИ, вода разрушила 13 домов.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных и иных работ.
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