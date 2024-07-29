Момент прорыва дамбы на Беломорканале в Карелии попал на видео

В Сети опубликовали кадры, на которых зафиксирован момент прорыва дамбы на Беломоро-Балтийском канале в Карелии.

На видео заметно, как вода начала затапливать территорию. Разрыв временной перемычки на канале произошел между 10-м и 11-м шлюзами, недалеко от поселка Надвоицы.

В результате случившегося пострадали 10 человек, один погиб. По данным СМИ, вода разрушила 13 домов. Из-за произошедшего на территории округа был введен режим чрезвычайной ситуации.

По версии следствия, разрушение временной перемычки произошло в ходе проведения ремонтных работ на плотине. В результате произошел неконтролируемый сброс воды на близлежащие населенные пункты. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных и иных работ.

