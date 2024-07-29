Шестеро пропали без вести после размытия перемычки у шлюзов Беломорканала в Карелии

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Шесть человек пропали без вести после размытия временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Карелии. Об этом пишет ТАСС , ссылаясь на оперативные службы.

Вода разрушила 13 домов, уточнили собеседники издания. По их данным, всего пострадали 9 человек, из которых трое были спасены. Поиски шестерых продолжаются.

Изначально об инциденте в своем телеграм-канале сообщил глава республики Артур Парфенчиков. Он уже выехал на место происшествия.

"По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив "Балтийский", при шлюзе прописаны 11 человек", – отметил он.

Сейчас в зоне аварии работают специалисты пожарной части № 18, а также дополнительно направлены 50 человек от МЧС РФ по Карелии и 65 специалистов Карельской республиканской поисково-спасательной службы.

Из-за произошедшего на территории округа был введен режим чрезвычайной ситуации, рассказала пресс-служба администрации Сегежского муниципального округа. Там уточнили, что инцидент случился неподалеку от поселка Надвоицы.

Ранее, 26 июля, дамбу прорвало на Киалимском водохранилище в Челябинской области. В зоне подтопления оказались порядка 200 человек и поселок Киалим. Днем позже вода вернулась в русло реки. Причиной прорыва плотины стали продолжительные осадки.

