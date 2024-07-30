Уровень воды между шлюзами Беломорско-Балтийского канала снизился на 4 метра

Фото: ТАСС/МЧС России по Республике Карелия

Уровень воды между шлюзами Беломорско-Балтийского канала, где накануне произошел прорыв временной дамбы, снизился на четыре метра, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в своем телеграм-канале.

По данным на 08:00, он составляет 72,39 метра в Балтийской системе высот. Угрозы затопления нет. Несмотря на это, все региональные службы находятся в режиме повышенной готовности и работают на месте аварии, добавил губернатор.

По его словам, к работе также приступили волонтеры, которые помогут сотрудникам МЧС провести уборку территории поселка Шавань.

Разрыв временной перемычки на Беломорско-Балтийском канале произошел 29 июля между 10-м и 11-м шлюзами, недалеко от поселка Надвоицы. Пострадали 10 человек, один погиб.

По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных и иных работ. По версии следствия, разрушение временной перемычки произошло в ходе проведения ремонтных работ на плотине. В результате произошел неконтролируемый сброс воды на близлежащие населенные пункты.