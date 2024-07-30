Тело еще одной погибшей обнаружили спасатели после ЧП на Беломорканале в Карелии

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Карелия"

Тело еще одной погибшей обнаружили после размыва временной перемычки между шлюзами на Беломорканале в Карелии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Водолазы сейчас доставляют погибшую на берег, уточнили в ведомстве. Ранее региональное управление МЧС сообщало об обнаружении тела погибшего мужчины.

Размыв временной перемычки на Беломорско-Балтийском канале произошел между 10-м и 11-м шлюзами 29 июля. По версии следствия, это случилось во время проведения ремонтных работ на плотине. В результате произошел неконтролируемый сброс воды на близлежащие населенные пункты. По данным СМИ, вода разрушила около 13 домов. На территории округа был введен режим чрезвычайной ситуации.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных и иных работ.

