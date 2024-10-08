Подруга рассказала о погибшем в Непале альпинисте

Фото: ТАСС/Андрей Чепакин

Погибший при восхождении на гору Дхаулагири в Непале российский альпинист Михаил Носенко был очень добрым, открытым и спокойным человеком, рассказала в беседе с телеканалом "360" его подруга.

Женщина отметила, что они были знакомы 15 лет. На протяжении всего этого времении ее друг регулярно поднимался в горы.

"Добрый, открытый, спокойный, невероятно сильный духом, очень опытный альпинист. У меня нет слов, одни слезы. Он был одним из тех, кого можно было назвать другом. Человек слова, дела", – приводит телеканал ее слова.

Она также обратила внимание, что продолжала заниматься альпинизмом во многом благодаря Носенко, поскольку он оказал ей серьезную психологическую поддержку в важный период жизни.

Кроме того, собеседница телеканала оказалась знакома и с другим альпинистом Дмитрием Шпилевым. С ним она дружила на протяжении 18 лет. По ее словам, он был близким другом и для Носенко.

"В моей жизни Миша и Дима были двумя примерами для подражания. Нет слов, чтобы выразить глубину этой утраты. Мир потерял в их лице не просто опытных альпинистов, он потерял людей с большой буквы", – резюмировала она.

О пропаже пяти альпинистов на горе Дхаулагири в Непале стало известно 6 октября. По словам организатора экспедиции Пембы Джангбы Шерпы, группа альпинистов вышла из лагеря на восхождение около 06:00. В последний раз они выходили на связь около 11:00. После этого связь с ними была потеряна.

Позже спасатели нашли их тела на высоте 7 100 метров. Информацию об их смерти подтвердило посольство России в Непале. Дипломаты продолжают поддерживать связь с координаторами поисково-спасательных мероприятий и непальскими властями. По предварительным данным, причиной гибели стало падение с большой высоты – спасатели предполагают, что альпинисты сорвались с высоты 7600 метров.

По информации непальской стороны, погибшие альпинисты – Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой. Еще один член группы Валерий Шамало, отказавшийся от попытки покорения вершины, был эвакуирован из лагеря I и доставлен в Катманду.

Дхаулагири (8 167 метров) – седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.