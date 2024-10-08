Пропавшие в Непале российские альпинисты погибли

Фото: Москва 24/Мария Касатина

Спасатели нашли на высоте 7 100 метров тела пяти российских альпинистов, пропавших 6 октября во время покорения горы Дхаулагири в Непале. Об этом рассказал изданию Himalayan Times проводивший поисковую операцию директор компании Heli Everest Мингма Шерпа, предположив, что альпинисты сорвались с высоты 7 600 метров.

Посольство России в Непале подтвердило в разговоре с ТАСС информацию о гибели альпинистов. Сейчас дипломаты продолжают поддерживать связь с координаторами поисково-спасательных мероприятий и непальскими властями.

О пропаже пяти альпинистов стало известно 6 октября. По словам организатора экспедиции Пембы Джангбы Шерпы, связь с группой была потеряна после того, как она вышла на штурм из высотного лагеря около 06:00 утра. После этого россияне более суток не выходят на связь.

В августе альпинист Сергей Нилов пропал без вести во время поисковой операции на горе Гашербрум IV на севере Пакистана. Нилов отправился вместе с командой на гору, чтобы достать тело Дмитрия Головченко, пропавшего там же в 2023 году после обвала ледяной массы.

