Единственный выживший в Непале альпинист Шамало рассказал о смертельном восхождении

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Группа российских альпинистов, погибшая при восхождении на гору Дхаулагири в Непале, шла медленно, а также сделала привал на один день. Они не сообщили о проблемах по радиосвязи, рассказал RT единственный выживший альпинист Валерий Шамало.

"Связь была через базу... Они могли в любой момент передать информацию... Информация была – "спускаемся, все в порядке"... и вдруг прекратила приходить информация", – рассказывает он.

По его словам, группа была создана школой альпинизма из Санкт-Петербурга. В состав участников входили жители разных регионов. Их целью было только получение спортивного опыта.

Шамало также сообщил, что сначала шел с Владимиром Чистиковым, а вторая связка альпинистов состояла из четырех мужчин. Чистикова "зацепили" к остальным, когда Шамало решил спуститься в лагерь из-за плохого самочувствия и обморожения конечностей. При этом другие участники восхождения отказались разворачиваться во время пути из-за того, что погода была хорошая.

Выживший альпинист понимал, что его группа не успеет добраться до вершины до наступления темноты. В таком случае им пришлось бы возвращаться в лагерь ночью, что было опасно, объяснил он. Помимо этого, нет прямых доказательств того, что один из альпинистов утянул за собой остальных, отметил Шамало.

По словам альпиниста, он до сих пор не осознает до конца гибель остальных участников восхождения. Шамало считает, что мог предотвратить их гибель, если бы пошел дальше с ними. До трагедии группа провела вместе около месяца.

О пропаже пяти альпинистов на горе Дхаулагири в Непале стало известно 6 октября. Группа альпинистов вышла из лагеря на восхождение около 06:00. В последний раз они выходили на связь около 11:00, после чего связь с ними была потеряна.

Спасатели обнаружили тела погибших на высоте 7 100 метров. Посольство Российской Федерации в Непале подтвердило информацию об их гибели. Дипломаты поддерживают связь с координаторами поисково-спасательных работ и представителями непальских властей.

По предварительной информации, причиной смерти стало падение с большой высоты. Спасатели предполагают, что альпинисты могли сорваться с высоты 7 600 метров.

По информации непальской стороны, погибшие альпинисты – Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой. Выживший Шамало был эвакуирован из лагеря I и доставлен в Катманду.

Дхаулагири (8 167 метров) – седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.