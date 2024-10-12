Непогода вновь не позволила вылететь за телами погибших в Непале альпинистов

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Второй день подряд плохая погода не дает возможности эвакуировать тела пятерых российских альпинистов, которые погибли на горе Дхаулагири в Непале, сообщает РИА Новости со ссылкой на федерацию альпинизма Ленинградской области.

Эвакуации, которая изначально планировалась в среду, 9 октября, помешали нерешенные организационные вопросы, а также низкая облачность. На следующий день стало ясно, что вертолет не сможет приблизиться к месту, где остаются тела погибших. В пятницу осуществить вылет не удалось из-за плохой погоды.

"Нет, (вертолет. – Прим. ред.) не вылетел пока. Сообщают местные: нет погоды. Завтра должна быть хорошая", – цитирует агентство своего собеседника.

Представители федерации альпинизма Ленинградской области также указали, что средств по страховке будет достаточно только для того, чтобы спустить погибших с высоты 6,8 тысячи метров в базовый лагерь, который находится на высоте 4,65 тысячи метров. При этом для перевозки тел в Катманду и в дальнейшем в Москву понадобится еще около 100 тысяч долларов.

В свою очередь представители компании, в которой были застрахованы альпинисты, заявили агентству, что страховщик намерен организовать отправку погибших альпинистов в Россию.

О пропаже альпинистов на горе Дхаулагири стало известно 6 октября. Группа отправилась на восхождение примерно в 06:00. В последний раз они выходили на связь в 11:00, после чего связь с ними была потеряна.

Позже спасатели обнаружили тела погибших на высоте 7 100 метров. Российское посольство в Непале подтвердило информацию об их гибели. По мнению спасателей, альпинисты могли сорваться с высоты 7 600 метров. Спустя время стало известно, что они поднимались на восьмитысячник без кислорода.