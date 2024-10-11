Останки погибшего на Эвересте альпиниста Ирвина найдены спустя 100 лет

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Останки альпиниста Эндрю Ирвина, погибшего при попытке восхождения на самую высокую гору мира, предположительно, обнаружены на Эвересте спустя 100 лет после трагедии. Об этом сообщает телеканал National Geographic.

Будучи оксфордским студентом, Ирвин стал участником третьей британской экспедиции на Эверест в 1924 году. Наряду с ним в состав вошел известный альпинист Джордж Мэллори. Оба пропали без вести в июне 1924-го. Останки последнего были обнаружены в 1999 году, при этом причина их гибели до сих пор остается загадкой. Кроме того, до сих пор неизвестно, погибли ли они во время восхождения или спуска, уже достигнув вершины.

Авторы статьи предполагают, что открытие, сделанное группой National Geographic, сможет помочь в раскрытии этой тайны. Эксперты обнаружили ботинок с человеческими останками и носком, на котором сохранились инициалы Эндрю Ирвина, в сентябре под северным склоном Эвереста на леднике Ронгбук.

"Это первое реальное свидетельство того, где погиб Сэнди. Было выдвинуто много теорий", – говорится в сообщении.

Возглавлявший группу National Geographic фотограф Джимми Чин считает, что ботинок, вероятно, находился все это время в леднике и оттаял за неделю до его обнаружения. Телеканал также выяснил, что родственники Ирвина добровольно предоставили ДНК для проведения экспертизы и идентификации останков.

Тем временем 6 октября стало известно о пропаже российских альпинистов на горе Дхаулагири в Непале. Группа отправилась на восхождение примерно в 06:00. В последний раз они выходили на связь в 11:00, после чего связь с ними была потеряна.

Позже спасатели обнаружили тела погибших на высоте 7 100 метров. Российское посольство в Непале подтвердило информацию об их гибели. По мнению спасателей, альпинисты могли сорваться с высоты 7 600 метров. Спустя время стало известно, что они поднимались на восьмитысячник без кислорода.

Работы по снятию тел пяти погибших планируют провести в пятницу, 11 октября.

