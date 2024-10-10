Работы по снятию тел российских альпинистов в Непале запланированы на 11 октября

Фото: vk.com/Михаил Носенко

Работы по снятию тел пяти погибших российских альпинистов с горы Дхаулагири в Непале планируют провести в пятницу, 11 октября. Об этом рассказали в пресс-службе спортивно-туристского клуба путешественников "Пенза", членом которого был погибший альпинист Владимир Чистиков.

Как отмечается в сообщении, 10 октября вертолет вылетел в базовый лагерь Дхаулагири.

"Планируется, что вся команда и вертолет проведут ночь в базовом лагере и завтра утром попытаются снять тела погибших. На завтра прогноз погоды благоприятный. Сегодня на высотах 5 000–7 000 метров небольшая облачность", – рассказали в пресс-службе.

О пропаже альпинистов на горе Дхаулагири стало известно 6 октября. Группа отправилась на восхождение примерно в 06:00. В последний раз они выходили на связь в 11:00, после чего связь с ними была потеряна.

Позже спасатели обнаружили тела погибших на высоте 7 100 метров. Российское посольство в Непале подтвердило информацию об их гибели. По мнению спасателей, альпинисты могли сорваться с высоты 7 600 метров. Спустя время стало известно, что они поднимались на восьмитысячник без кислорода.