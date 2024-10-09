Вертолет не смог вылететь за погибшими россиянами в Непале

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Вертолет, который должен вывезти тела пяти погибших альпинистов со склона горы Дхаулагири в Непале, не смог вылететь из-за нерешенных организационных вопросов. Об этом РИА Новости рассказал представитель федерации альпинизма Ленинградской области.

В федерации объяснили, что смогли лишь вечером 8 октября согласовать сумму для эвакуации тел со склона. В результате она составила 170 тысяч долларов. Сейчас, по их словам, необходимо собрать еще около 100 тысяч долларов, чтобы эвакуировать тела альпинистов в Москву.

По информации федерации, средств по страховке хватит лишь на то, чтобы спустить тела со склона на высоте 6 800 метров в базовый лагерь, расположенный на высоте 4 650 метров, где также находятся еще два альпиниста.

"Сейчас идет сбор денег, много людей откликнулось и искренне помогают", – уточнили в федерации.

Все россияне были застрахованы, соответствующая компания ведет переговоры с местными компаниями об эвакуации.

При этом в федерации альпинизма Ленинградской области рассказали, что все альпинисты являлись опытными спортсменами, каждый из которых имел свыше 200 восхождений за плечами, включая на высоту более 7 тысяч метров.

О пропаже пяти альпинистов на горе Дхаулагири в Непале стало известно 6 октября. Группа отправилась на восхождение примерно в 06:00. В последний раз они выходили на связь в 11:00, а после связь с ними была потеряна.

Спасатели обнаружили тела погибших на высоте 7 100 метров. Посольство РФ в Непале подтвердило информацию об их гибели. Спасатели предполагают, что альпинисты могли сорваться с высоты 7 600 метров.

По информации непальской стороны, погибшие альпинисты – Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой. Выживший Шамало был эвакуирован из лагеря и доставлен в Катманду.

Дхаулагири (8 167 метров) – седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.

