Облачность помешала снять тела российских альпинистов, погибших на горе Непала

Фото: vk.com/РОО Федерация альпинизма и скалолазания АО

Тела пяти погибших российских альпинистов на горе Дхаулагири в Непале не удалось снять из-за облачности. Следующую попытку предпримут 10 октября, передает ТАСС со ссылкой на Федерацию альпинизма и скалолазания Архангельской области.

"Сегодня утром сделали облет, надеялись, что удастся снять тела ребят, но выше 6 000 метров облачность стоит. Ничего не получилось", – говорится в сообщении.

О пропаже альпинистов на горе Дхаулагири стало известно 6 октября. Группа отправилась на восхождение примерно в 06:00. В последний раз они выходили на связь в 11:00, а после связь с ними была потеряна.

Позже спасатели обнаружили тела погибших на высоте 7 100 метров. Посольство РФ в Непале подтвердило информацию об их гибели. Спасатели предполагают, что альпинисты могли сорваться с высоты 7 600 метров.

По информации непальской стороны, погибшие альпинисты – Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой.