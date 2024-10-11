Альпинист из Непала стал самым молодым покорителем всех 14 высочайших вершин мира

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18-летний непальский альпинист Нима Ринджи официально стал самым молодым покорителем всех 14 высочайших вершин мира. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеканал CNN.

9 октября Ринджи с напарником поднялся на вершину горы Шишабангма в центральных Гималаях. Таким образом, он покорил все 14 вершин, в том числе Эверест и К2 (Чогори). Достижение молодого человека подтвердила Ассоциация альпинизма Непала.

Ринджи начал свой путь по покорению всех вершин высотой свыше 8 километров два года назад. При этом количество альпинистов, совершивших такое достижение, составляет лишь несколько десятков. Первым покорил все восьмитысячники итальянец Райнхольд Месснер, который занимался этим на протяжении 16 лет.

Ранее альпинистка Алина Пекова взошла на гору Шишабангма в Гималаях, став первой представительницей России, которой удалось покорить все высочайшие горы Земли. Пекова взошла на 14 "восьмитысячников", высота над уровнем моря которых составляет свыше 8 тысяч метров.

Так, десять восьмитысячников расположены в Гималаях, четыре – в Каракоруме. В истории альпинизма подобного смогли достичь около 50 человек. Отмечается, что в настоящее время альпинистке предстоит спуск с Шишабангмы.

