Альпинистка Пекова первой в истории России взошла на все высочайшие горы

Фото: vk.com/Алина Пекова

Альпинистка Алина Пекова взошла на гору Шишабангма в Гималаях, передает РИА Новости.

Таким образом, она стала первой представительницей России, которой удалось покорить все высочайшие горы Земли. Пекова взошла на 14 "восьмитысячников", высота над уровнем моря которых составляет свыше 8 тысяч метров.

Так, десять восьмитысячников расположены в Гималаях, четыре – в Каракоруме. В истории альпинизма подобного смогли достичь около 50 человек.

Отмечается, что в настоящее время альпинистке предстоит спуск с Шишабангмы.

В 2023 году 90-летний альпинист из Японии Юитиро Миура успешно покорил вершину горы Фудзи в инвалидной коляске. Для восхождения он использовал специальную инвалидную коляску, которая во время подъема с обеих сторон поднималась с помощью веревок помощниками японца. Группа поднялась на вершину горы спустя два часа после начала восхождения.