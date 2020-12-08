Китай и Непал сообщили о новой высоте Эвереста

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Главы МИД Непала и Китая назвали новую высоту Эвереста, сообщает РИА Новости.

Как рассказал министр иностранных дел Непала Прадип Кумар Гьявали во время видеоконференции, два государства еще три года назад решили совместно измерить высоту горы Джомолунгмы.

"Основываясь на данных исследовательских департаментов двух стран, для меня большая честь объявить о новой высоте горы Джомолунгмы, которая составляет 8 848,86 метра", – сказал он.

Необходимость заново измерить высоту возникла после предположений ряда ученых, что гора уменьшилась из-за землетрясения в 2015 году. Мощнейшее землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Непале 25 апреля. Через две недели в стране произошло новое землетрясение магнитудой 7,3. Тогда два стихийных бедствия унесли жизни около 9 тысяч человек, пострадали свыше 22 тысяч человек.

После этого Китай в одностороннем порядке объявил высоту Эвереста на уровне 8 844,04, хотя во всем мире признана высота 8 848 метров. Из-за разницы Непал и Китай не могли подписать протокол о границе.

Ранее пожилой мужчина, которому исполнилось 83 года, покорил Эверест. Альпинист Рамазан Джаппуев проживает в Кабардино-Балкарии. Вместе с сыном и дочерью он поднялся на восточную вершину горы. После восхождения семья сразу начала спуск обратно.