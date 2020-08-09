Пожилой житель Кабардино-Балкарии покорил Эверест

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Пожилой мужчина, которому исполнилось 83 года, покорил Эверест. Альпинист Рамазан Джаппуев проживает в Кабардино-Балкарии, сообщает "Газета.ру".

Вместе с сыном и дочерью он поднялся на восточную вершину горы. После восхождения семья сразу начала спуск обратно.

По плану Джаппуев должен быть покорить гору 24 июня. Однако дату перенесли из-за непогоды.

Известно, что ранее он строил первые туристические и инфраструктурные объекты около горы, поэтому свой подвиг в преклонном возрасте Рамазан Джаппуев посвятил коллегам.

Ранее двум альпинистам на Эльбрусе потребовалась помощь спасателей. Одного спортсмена из Белгорода спускали с высоты 5 200 метров, а затем еще двух человек искали на высотах 5300 и 5600 метров.