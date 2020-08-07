Спасатели эвакуировали с Эльбруса двух альпинистов

07 августа, 23:34
Фото: ТАСС/Антон Подгайко
С Эльбруса эвакуировали двух альпинистов, запросивших помощь во время восхождения, сообщает RT со ссылкой на ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
7 августа на Эльбрусе прошло три спасательных операции. Утром на высоте 5 200 метров стало плохо спортсмену из Белгорода. К полудню его спустили на высоту 3 800 метров.
Затем на высоте более 5 тысяч метров за помощью обратились еще два альпиниста. Поисково-спасательные работы проводились на высотах 5300 и 5600 метров.
Оба эвакуированных от помощи медиков отказались.
Накануне спасатели эвакуировали альпиниста из Москвы, получившего травму в горах в Эльбрусском районе. Группа из восьми альпинистов из Москвы находились на высоте 3,5 тысячи метров.
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