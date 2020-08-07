Третий за день альпинист запросил помощь спасателей на Эльбрусе – МЧС

16:49
Фото: ТАСС/Zhabrikov Vladimir/URA.RU
Во время восхождения на Эльбрус третьему за день альпинисту стало плохо. Ему потребовалась помощь спасателей, сообщает ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"В 15:40 мск в пятницу поступило сообщение, что на высоте 5300 метров на Эльбрусе альпинисту при восхождении стало плохо, и он попросил о помощи", – приводит РИА Новости текст сообщения.
Отмечается, что искать альпиниста отправились пятеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
За целый день пятницы этот инцидент уже третий.
Ранее утром спортсмену из белгородской группы из 19 человек также стало плохо. Помощь потребовалась на высоте 5 200 метров. Спасатели доставили альпиниста на высоту 3 800 метров, после чего он отверг дальнейшую эвакуацию. Угрозы его жизни нет.
В этот же день и альпинисту из Чебоксар потребовалась помощь на высоте 5 600 метров. Спасать человека отправились девять специалистов.
Накануне спасатели эвакуировали альпиниста из Москвы, получившего травму в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Восемь альпинистов из Москвы находились на высоте 3,5 тысячи метров, один из которых и пострадал.
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