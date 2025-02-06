РФ и Абхазия планируют открыть регулярное авиасообщение к началу летнего сезона

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Россия и Абхазия хотят открыть регулярное авиасообщение между странами к началу летнего сезона. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт на встрече с абхазским политическим деятелем Бадрой Гунба, передает ТАСС.

Старовойт отметил, что для российской стороны очень важно наладить авиасообщение с Абхазией. По словам министра, тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухуми будет организован 7 февраля.

Он также уточнил, что первые полеты в абхазскую столицу будет выполнять перевозчик ЮВТ "Аэро". Затем, как утверждает глава ведомства, еще не менее двух заинтересованных в этом направлении авиакомпаний присоединят к маршруту до Абхазии.

Ранее Владимир Путин поручил к 2030 году повысить интенсивность авиасообщения в России в 1,5 раза. Развитие авиаперевозок он назвал приоритетным направлением работы. Также глава страны отметил хорошие показатели перевозок в стране.

