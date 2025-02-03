03 февраля, 10:58Транспорт
"Аэрофлот" планирует начать полеты во вьетнамский Нячанг в марте
Фото: 123RF/granevsergey
Группа "Аэрофлот" планирует в конце марта начать полеты во вьетнамский город Нячанг. Об этом заявил глава компании Сергей Александровский в интервью телеканалу "Россия 24".
Помимо этого, авиаперевозчик намерен расширить программу полетов на остров Хайнань из Казани, Уфы и Санкт-Петербурга.
Ранее Владимир Путин поручил к 2030 году повысить интенсивность авиасообщения в России в 1,5 раза. Развитие авиаперевозок он назвал приоритетным направлением работы.
Между тем отечественные авиакомпании по итогам 2024 года увеличили пассажиропоток на 5% по сравнению с 2023-м, до 111,3 миллиона человек. Со слов главы Росавиации Дмитрия Ядрова, рост объема перевозок через Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский составил около 5%, почти 75 миллионов человек. Помимо этого, Шереметьево обслужил примерно на 20% больше 2023 года.
"Доктор 24": терапевт рассказала, как поддержать организм во время перелета