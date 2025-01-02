Перевозки авиакомпаний РФ выросли до 111,3 млн пассажиров в 2024 году

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Российские авиакомпании по итогам прошлого года увеличили пассажиропоток примерно на 5% по сравнению с 2023 годом, до 111,3 миллиона человек. Об этом сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

"Что касается перевозок в целом по стране, то подсчеты на данный момент ведем, но рост составил порядка 5%", – цитирует его ТАСС.

По словам главы Росавиации, рост объема перевозок через Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский составил около 5%, почти 75 миллионов человек. Кроме того, Шереметьево обслужил примерно на 20% больше 2023 года.

Между тем правительство России обеспечит скидку до 50% от стоимости взрослого билета на авиаперелеты для детей в возрасте до 12 лет. Льготы начнут действовать к 14 января. На данный момент авиакомпании страны тоже предлагают скидочные программы для перевозки детей. Однако размер скидки варьируется от 15% до 50% в сравнении с ценами на билеты для взрослых.

