Россия обсуждает запуск прямых авиарейсов с Бразилией, Малайзией и Пакистаном

Фото: depositphotos/ewastudio

Минтранс России ведет переговоры по запуску прямых авиарейсов с Бразилией, Пакистаном и Малайзией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу ведомства Романа Старовойта.

Он подчеркнул, что российская сторона заинтересована в участии в этих переговорах и представителей туристического бизнеса.

Москва ведет переговоры со многими зарубежными авиакомпаниями дружественных стран, добавил Старовойт. По его словам, у России постоянно меняется маршрутная сеть.

"Мы открыты на принципах паритета, взаимного уважения, соблюдения всех международных правил", – отметил министр.

Владимир Путин поставил задачу к 2030 году повысить интенсивность авиасообщения в России в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. По его словам, развитие авиационных перевозок является приоритетным направлением работы.

Российские авиакомпании увеличат пассажиропоток на 2–2,5% по итогам года – он составит до 110 миллионов человек. Россия обеспечивает поддержание летной годности и своевременно проводит замену узлов и агрегатов авиатехники.