Фонд реконструкции 56 российских аэродромов заработает в 2025 году

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Фонд реконструкции аэродромной сети РФ заработает в следующем году, за счет его средств будет поддерживаться необходимая инфраструктура. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра транспорта России Романа Старовойта.

Он уточнил, что сборы составят 150 рублей с билета. Ожидается, что на полученные средства до 2030 года будут реконструированы 56 аэровокзальных комплексов. Кроме того, на эти деньги закупят новое аэронавигационное оборудование.

В России с 2025 года также можно будет подтвердить льготы на авиабилеты в режиме онлайн. Параметры эксперимента об онлайн-продаже авиабилетов по субсидированным тарифам утвердило правительство России.

Кроме того, Минтранс проработает решения по скидкам в размере 50% на авиабилеты для семей с детьми в январе 2025 года. Ведомство также ведет переговоры с авиакомпаниями, чтобы сделать обязательным совместное размещение детей с родителями на борту самолета.