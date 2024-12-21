Парковка с ИИ запущена в терминале С аэропорта Шереметьево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Система "умной" парковки "Копаркинг" заработала в паркинге терминала С аэропорта Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

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"Система "Копаркинг" – интеллектуальная платформа мониторинга и управления парковочными местами. Система включает в себя более 800 камер, каждая из которых выполняет роль интеллектуального сенсора. Камеры совмещены со специальными модулями индикации занятости мест", – говорится в сообщении.

Нововведение сокращает время поиска парковочного места в среднем на 35%.

Кроме того, в будущем планируется внедрить бронирование мест на карте паркинга, предупреждение о нарушении плавил парковки и сигнализацию о нештатных ситуациях.

Ранее сообщалось, что столичные водители около девяти миллионов раз скачали приложение "Парковки России" с 2019 года. Уточняется, что пять лет назад разработчики выпустили обновленную версию программы, в которую вошли такие уникальные функции, как новые способы оплаты по СБП и баллами "Миллион призов", возможность исправлять ошибки при оплате парковки и оплата платных дорог.

По словам руководителя Дептранса Максима Ликсутова, 95% московских автомобилистов оплачивают парковку с помощью приложения. Кроме того, в приложение интегрированы более 20 уникальных функций.

