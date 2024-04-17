Москвичи скачали приложение "Парковки России" уже около 9 млн раз

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Столичные водители около 9 миллионов раз скачали приложение "Парковки России" с 2019 года. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что 5 лет назад разработчики выпустили обновленную версию программы, в которую вошли такие уникальные функции, как новые способы оплаты по СБП и баллами "Миллион призов", возможность исправлять ошибки при оплате парковки и оплата платных дорог.

По словам руководителя Дептранса Максима Ликсутова, 95% московских автомобилистов оплачивают парковку с помощью приложения.

"Кроме того, в приложение интегрированы более 20 уникальных функций. Мы постоянно улучшаем его с учетом запросов водителей и добавляем новые возможности", – добавил Ликсутов.

Уточняется, что в 2023 году сервис получил премию Digital Leaders Award в номинации "Мобильное приложение года", категории "Умные парковки".

До этого сообщалось, что с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей" москвичи бесплатно утилизировали 30 автомобилей общим весом почти 40 тонн. Уточняется, что в основном люди сдавали машины 1986–2011 годов выпуска. Руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко отметил, что заявки на утилизацию принимаются от авторизованных совершеннолетних пользователей портала mos.ru.

Замруководителя столичного департамента информационных технологий Борис Фролов подчеркнул, что, кроме утилизации автомобилей, с помощью сервиса москвичи могут избавиться от сломанной бытовой техники, мебели, дверей, ванн и других вещей.