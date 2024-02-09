Москвичи утилизировали 30 авто с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей"

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Жители столицы бесплатно утилизировали 30 автомобилей общим весом почти 40 тонн при помощи сервиса "Вывоз ненужных вещей". В основном люди сдавали машины 1986–2011 годов выпуска, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко отметил, что заявки на утилизацию принимаются от авторизованных совершеннолетних пользователей портала mos.ru. Для этого на странице сервиса нужно зайти в раздел "Металлические изделия" и нажать на кнопку "Транспортное средство". При оформлении надо указать количество сдаваемых автомобилей, адрес, желаемую дату и время вывоза, указал он.

Пищелко отметил, что после оформления заявки в указанный день приедут специалисты компании-партнера, проверят документы, которые подтверждают право собственности на транспортное средство, и заберут машину.

Отмечается, что автомобили отправляются на экологичную утилизацию. Переработанные пластик, стекло и металлы позже используются в создании новых машин, запчастей для сантехники, мебели, а также в области металлопроката.

Москвичка Екатерина рассказала, что старый ВАЗ-2107 ей достался по наследству. Машина не ездила, годами стояла во дворе, ржавела и занимала место на парковке, отметила она. Когда женщина узнала про бесплатную утилизацию через сервис "Вывоз ненужных вещей", она сразу оформила заявку. По ее словам, автомобиль забрали на следующий день.

Как отметила главный эксперт по природоохранным технологиям ГПБУ "Мосэкомониторинг" столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Ольга Костенкова, правильная утилизация авто снижает антропогенное воздействие на окружающую среду и снижает объемы отходов на мусорных полигонах. В автомобильных деталях могут содержаться токсины, опасные компоненты, поэтому к их обезвреживанию нужно подходить тщательно, объяснила она.

Специалист привела в пример утилизацию аккумуляторов, которые по правилам должны вывозиться на спецпункты отдельно от машин. По ее мнению, эффективная утилизация заключается в сокращении любых негативных последствий.

Костенкова уточнила, что многие автомобили отправляются на свалки, где разлагаются десятки и даже сотни лет. В этом плане особую значимость приобретает вторичная переработка, когда заново можно использовать материалы, сокращая потребление ресурсов и объемы отходов на полигонах, добавила она.

Замруководителя столичного департамента информационных технологий Борис Фролов подчеркнул, что, кроме утилизации автомобилей, с помощью сервиса москвичи могут избавиться от сломанной бытовой техники, мебели, дверей, ванн и других вещей.

Ранее сообщалось, что за все время работы сервиса "Вывоз ненужных вещей" горожане отправили на переработку свыше тысячи тонн металла. По словам Пищелко, на предприятиях металлические предметы разделяются при помощи шредера или вручную, после чего из них извлекаются черные и цветные металлы, а также пластик. Затем, если это будет необходимо, их могут переплавить, спрессовать или измельчить, уточнил он.

"Мой район. Новости": москвичи оставили более 23 тыс заявок на вывоз ненужных вещей