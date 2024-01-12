Столичный сервис помог жителям избавиться от 13 предметов мебели по одной заявке

Фото: пресс-служба ГКУ "Новые технологии управления"

Сотрудники сервиса "Вывоз ненужных вещей" смогли утилизировать 13 предметов мебели и бытовой техники по одной заявке. Они отправили на перерабатывающие предприятия кресло, часть кухонного гарнитура, электрическую плиту, сервант, тумбу, шкаф, холодильник, стол, стул, стиральную машину, матрас и два дивана, заказчики лишь согласовали дату и время, а также отключили технику от электричества и водопровода. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя столичного департамента информационных технологий Бориса Фролова, при помощи сервиса на переработку можно направить как крупные, так и небольшие предметы. Подать онлайн-заявку на вывоз можно день в день, при этом избавиться можно от неограниченного количества вещей.

Отмечается, что во второй по числу предметов заявке было 11 вещей, еще по пяти заявкам на переработку направилось по 10 предметов. Люди избавлялись от крупногабаритной бытовой техники, мебели, матрасов, электроники и мелкой бытовой техники.

Чаще всего горожане обращаются в сервис во время или после ремонта, чтобы выкинуть ненужные мебель и технику. Около 85% вещей и их компонентов, сдаваемых с помощью сервиса, получают возможность использования при производстве новой мебели, техники и в других целях.

Большинство вещей вывозятся бесплатно. К ним относятся металлические предметы, автомобили, чугунные ванны, стальные двери, холодильники, кухонные плиты, стиральные и посудомоечные машины. Платной утилизации подлежат мягкая и корпусная мебель, мелкая бытовая техника, макулатура и ряд других вещей.

Уточняется, что москвичи активно участвуют в развитии сервиса. В этом году по просьбе горожан в список предметов для утилизации добавили макулатуру, деревянные двери и пианино. В итоге число заявок выросло на 30%.

Ранее сообщалось, что в 2023 году премию "Золотой сайт и приложение" получили шесть проектов столичного правительства Москвы, среди которых был "Вывоз ненужных вещей". Всего российские премии в сфере технологий получили 25 московских проектов.

По словам Сергея Собянина, столица больше 12 лет развивает экосистему электронных сервисов и услуг. Полученные награды – доказательство того, что Москва остается одним из мировых лидеров по внедрению решений в сфере технологий.

В сервисе "Вывоз ненужных вещей" рассказали, как утилизируют бытовую технику