Собянин рассказал, как москвичам помогает сервис "Вывоз ненужных вещей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сервис "Вывоз ненужных вещей", работающий на mos.ru с октября 2021 года, позволяет отправить на утилизацию или экологичную переработку разногабаритные вещи. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам градоначальника, с сервисом москвичи отправили свыше 1,5 тысячи тонн вторсырья на переработку. Чаще всего жители столицы заказывали вывоз крупногабаритной бытовой техники и предметов интерьера

"Это холодильники, стиральные и посудомоечные машины, газовые и электрические плиты, чугунные ванны – самостоятельно вынести и отправить их на утилизацию проблематично", – цитирует Собянина портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что всего было подано более 60 тысяч заявок на вывоз и утилизацию ненужных вещей. В 2023 году горожане обратились к сервису 32,4 тысячи раз, это на 38% больше, чем в 2022-м (23,5 тысячи заявок).

На mos.ru уточнили, что москвичи передали на переработку 17 тысяч холодильников и 16,8 тысячи стиральных машин с момента появления сервиса. Кроме того, были сданы 6,4 тысячи газовых и 5,6 тысячи электрических плит.

Также за два года существования сервиса москвичи передали 2,5 тысячи посудомоечных машин, 1,4 тысячи железных и стальных дверей, 1,2 тысячи чугунных ванн и 30 автомобилей. По инициативе горожан в перечень вывозимых предметов добавили мелкую бытовую технику и электронику, деревянные двери, пианино, оконные рамы, макулатуру.

Мэр добавил, что работники забирают ненужные вещи из квартиры, даже если в доме отсутствует лифт. Оставить заявку на вывоз можно день в день, процедура упаковки, спуска и погрузки обычно занимает не более 30 минут. Большую часть вещей отправляют на переработку, – около 85% сдаваемых предметов и их компонентов можно использовать повторно.

Специалисты вывозят бесплатно металлические изделия и крупногабаритную технику. Предметы, изготовленные из материалов, которые не могут быть использованы вторично или требуют более сложной обработки, утилизируются платно, тарифы при этом не выше среднерыночных. В стоимость входит демонтаж, упаковка, погрузка, а также экологичная утилизация.

Оставить заявку на вывоз вещей могут совершеннолетние пользователи mos.ru после авторизации в личном кабине в любое время. Услугой могут воспользоваться жители всех округов Москвы, за один раз можно сдать неограниченное количество предметов.

В сентябре прошлого года сообщалось, что москвичи сдали более 7 тысяч предметов на утилизацию при помощи сервиса "Вывоз ненужных вещей" летом. Число обращений увеличилось более чем на 50%.

В октябре 2023 года отмечалось, что коммунальные суда с начала года собрали с акватории Москвы-реки и судоходной части реки Яузы около 600 тонн мусора. Помимо плавающего мусора, из акватории также убрали почти 100 различных загрязнений, а также извлекли со дна около 21 000 тонн песка и грунта.

Москвичи сдали более 1,5 тыс тонн на утилизацию через сервис "Вывоз ненужных вещей"



