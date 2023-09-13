Количество запросов в "Вывоз ненужных вещей" в Москве выросло более чем на 50%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи сдали более 7 тысяч предметов на утилизацию при помощи сервиса "Вывоз ненужных вещей" этим летом. Число обращений увеличилось более чем на 50%, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Чаще всего жители столицы подавали заявки на вывоз холодильников. Так, их утилизировали 2 090 раз. Стиральные машины переработали 1 790 раз, а газовые плиты – свыше 700 раз.

Большинство предметов вывозят бесплатно. В одной заявке можно написать несколько предметов. Утилизировать разрешается старую мебель, холодильник, духовой шкаф, плиту, автомобиль, мотоцикл и макулатуру.

Уточняется, что вторую жизнь предоставляют 85% отправленным на переработку вещам. Обработанные металлы, пластик, стекло и резину применяют для производства машин, сантехники, мебели, а также в сфере металлопроката. Дерево и ткани становятся обивочными и упаковочными материалами.

До этого стало известно, что в Москве проведут экологическую акцию "Чистый дом", в рамках которой участникам расскажут об ответственном потреблении. Участникам помогут освободить жилое пространство от ненужных вещей и расскажут об ответственном потреблении. Присоединиться к акции можно до 30 сентября.

Ранее Сергей Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс экологических инноваций "Зеленая Москва". На него приглашаются стартапы из России, которые создают решения и технологии в области защиты окружающей среды.

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