В школах РФ хотят массово устанавливать фандоматы

Фото: Агентство ''Москва''/Денис Гришкин

В России предложили массово устанавливать фандоматы – устройства для раздельного сбора тары – в школах всех регионов. С подобной инициативой глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев обратился к министру просвещения Сергею Кравцову, сообщает газета "Известия".

При этом за сдачу тары ученики смогут получать денежное вознаграждение либо баллы, которыми они потом могут оплачивать проезд или обеды.

По словам Буцаева, фандоматы являются инструментом для экологического просвещения, который может способствовать формированию ответственного поведения со школьной скамьи.

На сегодняшний день опыт реализации подобного проекта есть в Подмосковье, Татарстане и Башкортостане. С сентября 2021 года по март текущего года с помощью фандоматов в школах собрали 25 тонн вторичных материальных ресурсов, добавили в РЭО.

Ранее сообщалось, что в России хотят внести компании из сферы сбора и переработки отходов в перечень социальных предпринимателей. Инициатива при этом касается только представителей малого бизнеса – с годовым доходом до 800 миллионов рублей.

В июне Владимир Путин поручил кабмину совместно с депутатами Госдумы утвердить закон о расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию упаковки.