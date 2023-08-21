Компании из сферы утилизации отходов могут приравнять к социальному бизнесу

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В РФ хотят внести компании из сферы сбора и переработки отходов в перечень социальных предпринимателей. С таким предложением Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла "Ресурс" обратилась к Российскому экологическому оператору (РЭО), сообщает газета "Известия".

Инициатива при этом касается только представителей малого бизнеса – с годовым доходом до 800 миллионов рублей. Статус социальных предпринимателей даст таким компанигосподдержким право на различные меры господдержки, например, льготные кредиты и гранты, а также, как ожидается, выведет многие из них из тени.

Чтобы стать социальным предпринимателем, компании необходимо вступить в специальный реестр и подготовить документы, подтверждающие соответствующий статус. Последний присваивается в том числе предприятиям, деятельность которых направлена на достижение общественно полезных целей и решение соцпроблем.

В РЭО идею ассоциации "Ресурс" поддержали и пообещали предложить российским властям рассмотреть ее в рамках поручения президента РФ по подготовке к пятилетию созидательного предпринимательского труда.

Ранее в РЭО предложили провести поэтапный отказ от выброса старой одежды в контейнеры для обычных твердых коммунальных отходов. В организации считают, что вместо этого необходимо установить специальные контейнеры и фандоматы в магазинах одежды и обуви.



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